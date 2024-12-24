Индийские машинисты будут учиться водить поезда на российских тренажерах
Машинисты индийского метро будут обучаться на российских тренажёрах. Как пишет «Газета.Ru», речь идёт об устройствах, выпускаемых московским предприятием ПФ «Логос».
Отмечается, что компания выпускает компьютерные тренажёры для военной, автомобильной и специальной техники. В Индии их получат специалисты штатов Западная Бенгалия и Гуджарат, где в настоящее время ведётся строительство метрополитена мирового класса.
Тренажёр вождения представляет собой реальную кабину машиниста с действующими органами управления. Благодаря специализированному программному обеспечению, имитация движения осуществляется не только визуально, но и физически, ученик сможет ощутить «движение, повороты, ускорение и торможение» виртуального поезда.
«Тренажёр обеспечивает максимальную реалистичность процесса обучения», - заключили в ПФ «Логос».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru