Индийские машинисты будут учиться водить поезда на российских тренажерах

Отмечается, что компания выпускает компьютерные тренажёры для военной, автомобильной и специальной техники. В Индии их получат специалисты штатов Западная Бенгалия и Гуджарат, где в настоящее время ведётся строительство метрополитена мирового класса.

Тренажёр вождения представляет собой реальную кабину машиниста с действующими органами управления. Благодаря специализированному программному обеспечению, имитация движения осуществляется не только визуально, но и физически, ученик сможет ощутить «движение, повороты, ускорение и торможение» виртуального поезда.

«Тренажёр обеспечивает максимальную реалистичность процесса обучения», - заключили в ПФ «Логос».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к концу года разработать и утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российских товаров за рубежом, пишут «Известия».

