Собянин: Завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Проходка всех тоннелей завершилась между будущими станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии московского метро. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Щит "Виктория" финишировал в демонтажной камере, проложив правый перегонный тоннель между "Народным Ополчением" и "Бульваром Генерала Карбышева". Он прошел свыше 1 км под землей в сложных гидрогеологических условиях», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Собянин напомнил, что работы продолжались с мая. Проходка левого тоннеля была завершена в ноябре, а перегон «Народное Ополчение» – «Звенигородская» достроили в 2022 году.

По словам мэра, сейчас на новой линии ведется прокладка тоннелей до «Серебряного Бора» и «Шелепихи». Сооружение тоннелей от последней до «Липовой Рощи» планируют закончить в 2026 году.

