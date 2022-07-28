Устал, но не уходит: «Третья сила» не помешает Байдену схлестнуться с Трампом

При этом, по его мнению, третья партия не сможет предложить чего-нибудь нового для американцев.

«Наверное, новая третья партия может предложить избирателям прекратить всякие авантюры за границей, то есть отказ от воинственной внешней политики. Об этом говорили и бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп, но ничего не произошло. Также может предложить возврат рабочих мест. С миграцией тоже не все просто – демократы освоили эту повестку. Поэтому предложить что-то новое… Все ниши уже заполнены», - объяснил американист.

Он также считает, что Байден не уходит от власти, чтобы его партию поддержали на предстоящих выборах.