Устал, но не уходит: «Третья сила» не помешает Байдену схлестнуться с Трампом
Альтернативы демократам и республиканцам в США нет и не будет: третья сила не способна предложить что-то новое, заявил в эфире НСН американист Константин Блохин.
Политика в США разделена между республиканцами и демократами, поэтому новая третья партия не сможет занять лидирующие позиции, а на грядущих выборах больше шансов у Дональда Трампа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее агентство Reuters сообщило, что бывшие представители Республиканской и Демократической партий США создадут новую третью лидирующую партию в стране, которая, по их замыслу, сможет составить конкуренцию действующим политическим силам. Блохин заметил, что об этом говорят уже давно.
«Но только говорят, а до конкретных действий дело не доходит. На самом деле там есть другие партии, но они не выходят в топ. Получается, что в США управляют только две партии, по сути, третья партия никак не представлена. И когда возникает усталость от Демократической, то большинство начинает голосовать за Республиканскую. И наоборот. Это продолжается уже довольно долгое время. Американское общество поляризовано, это усиливается. Байдену не удалось консолидировать население. Своими действиями он в какой-то степени пошатнул это общество. Антироссийскими санкциями он ударил по самому главному - карманам всех американцев», - рассказал он.
При этом, по его мнению, третья партия не сможет предложить чего-нибудь нового для американцев.
«Наверное, новая третья партия может предложить избирателям прекратить всякие авантюры за границей, то есть отказ от воинственной внешней политики. Об этом говорили и бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп, но ничего не произошло. Также может предложить возврат рабочих мест. С миграцией тоже не все просто – демократы освоили эту повестку. Поэтому предложить что-то новое… Все ниши уже заполнены», - объяснил американист.
Он также считает, что Байден не уходит от власти, чтобы его партию поддержали на предстоящих выборах.
«Повестка действующего и бывшего президентов США Джо Байдена и Трампа не важна. Мы все помним, с какой повесткой выступал Обама, и во что она превратилась. Трампа тоже заставили поменять свой вектор и отказаться от своих предвыборных обещаний. То есть, когда лидер приходит, он меняется до неузнаваемости. Украинский лидер Владимир Зеленский – тоже тому пример. Понятно, что Байден говорит о втором сроке. Он же не может сказать: "Я устал. Я ухожу",- как Борис Ельцин, потому что на носу промежуточные выборы, и его главная задача – вселить уверенность, чтобы демократический электорат голосовал за его партию. Понятно, что на этих выборах демократов ждет провал, и они потеряют контроль над Конгрессом. На этом фоне повышаются шансы Трампа», - заключил Блохин.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что действующий президент США уступает в своих речах бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, но единственная попытка Джо Байдена повысить свой рейтинг – это обвинить во всем происходящем Россию и Путина.
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