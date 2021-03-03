Илон Маск сообщил о планах создать новый город в Техасе

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что планирует создать город Starbase в Техасе. Об этом он написал в своем Twitter. В часть города может войти поселение Бока-Чика, где расположен космодром компании и разрабатываются прототипы звездолетов.

Как сообщает Bloomberg, представитель SpaceX сделал запрос судье округа Кэмерон Эдди Тревино для переименования Бока Чика в Starbase. Судья отметил, что одним твитом это не делается. Тревино добавил, что предпринимателю и его команде предстоит преодолеть много препятствий, прежде чем основать собственный город.

Маск написал твит на русском языке

Маск заявил о переезде в Техас в декабре прошлого года. Ранее он 20 лет прожил в Калифорнии. Губернатор Техаса сообщил, что обсуждал с предпринимателем возможность переноса штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в этот штат.



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