Илон Маск сообщил о планах создать новый город в Техасе

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что планирует создать город Starbase в Техасе. Об этом он написал в своем Twitter. В часть города может войти поселение Бока-Чика, где расположен космодром компании и разрабатываются прототипы звездолетов.

Как сообщает Bloomberg, представитель SpaceX сделал запрос судье округа Кэмерон Эдди Тревино для переименования Бока Чика в Starbase. Судья отметил, что одним твитом это не делается. Тревино добавил, что предпринимателю и его команде предстоит преодолеть много препятствий, прежде чем основать собственный город.