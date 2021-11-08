Акции Tesla рухнули на 9,5% после опроса Илона Маска

Стоимость одной акции компании миллиардера Илона Маска снижалась с 1069,4 до 968 евро.

Накануне Маск опубликовал в Twitter опрос, в котором поинтересовался мнением подписчиков о том, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. Бизнесмен задумался о продаже акций, выступив против инициативы сенатора от Демократической партии Рона Уайдена, который предложил ввести налог в 23,8% с прироста акций для богатейших американцев.

По словам Маска, он сможет выплачивать требуемую сумму, только если продаст акции, так как это его единственный источник дохода: предприниматель не получает в Tesla ни зарплаты, ни бонусов.

