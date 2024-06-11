Илон Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств

По словам предпринимателя, он мог быть вовлечен в коррумпирование других стран, что «заслуживает тщательного разбирательства». Так Маск отреагировал на публикацию о судебном разбирательстве по делу о нарушениях при хранении оружия против Хантера Байдена.

Согласно обвинению, сын президента США употреблял наркотики, из-за чего он не имел права на покупку пистолета. Он соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие. Это произошло в октябре 2018 года. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.

Ранее Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

