Илон Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств
Бизнесмен и миллиардер из США Илон Маск предложил в соцсети Х проверить, не участвовал ли сын американского президента Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств.
По словам предпринимателя, он мог быть вовлечен в коррумпирование других стран, что «заслуживает тщательного разбирательства». Так Маск отреагировал на публикацию о судебном разбирательстве по делу о нарушениях при хранении оружия против Хантера Байдена.
Согласно обвинению, сын президента США употреблял наркотики, из-за чего он не имел права на покупку пистолета. Он соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие. Это произошло в октябре 2018 года. Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.
Ранее Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств
- На Каширском шоссе в Москве загорелся мусоровоз
- В Москве прохожий избил беременную женщину из-за замечания
- МО Украины назначило нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
- По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник НИИ ФСИН России
- СМИ: под Харьковом ликвидировали лидера «Добровольческого движения ОУН»
- СК в Дагестане провел обыск в МУП «Буйнакскводоканал»
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
- СМИ: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в 2025 году
- Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» провели операцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru