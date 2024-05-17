Илон Маск окончательно переименовал Twitter в соцсеть X

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, ранее называвшаяся Twitter, окончательно перешла на новый домен X.com.

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В своём посте американский бизнесмен пояснил, что отныне все ссылки на старую платформу будут автоматически перенаправлены на новый URL-адрес.

Также отмечается, что несмотря на полноценную смену домена и имени, соцсеть сохранила прежние «настройки конфиденциальности и защиты данных».

Ранее Илон Маск заявил о намерении взимать плату с новых пользователей площадки X за доступ к созданию постов и лайкам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илон Маск
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