Илон Маск окончательно переименовал Twitter в соцсеть X
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, ранее называвшаяся Twitter, окончательно перешла на новый домен X.com.
В своём посте американский бизнесмен пояснил, что отныне все ссылки на старую платформу будут автоматически перенаправлены на новый URL-адрес.
Также отмечается, что несмотря на полноценную смену домена и имени, соцсеть сохранила прежние «настройки конфиденциальности и защиты данных».
Ранее Илон Маск заявил о намерении взимать плату с новых пользователей площадки X за доступ к созданию постов и лайкам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru