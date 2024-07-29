Маск: Харрис желает уничтожить человечество

Так бизнесмен отреагировал на заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года, которая обратила внимание на беспокойство молодых американских граждан по поводу изменения климата. «Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», — заявила вице-президент.

«Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!», — подчеркнул Маск.

Ранее бизнесмен пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

