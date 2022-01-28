Илон Маск: Байден считает американцев дурачками

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена после его высказываний об электромобилях.

Состояние Илона Маска вновь превысило $300 млрд

Ранее американский лидер в Twitter похвалил компании страны за производство электромобилей, однако Tesla не оказалось среди перечисленных Байденом производителей, напоминает Ura.ru.

«Байден держит американцев за дурачков», — отреагировал Маск в соцсети.

По мнению предпринимателя, Байден намеренно умолчал о результатах и достижениях Tesla. Кроме того, Маск назвал американского лидера «марионеткой в человеческом облике», пишет РИА ФАН.

После критики Байдена некоторые пользователи предложили Маску «отправиться в Белый дом», став президентом США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо БайденИлон Маск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры