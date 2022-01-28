Илон Маск: Байден считает американцев дурачками
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена после его высказываний об электромобилях.
Ранее американский лидер в Twitter похвалил компании страны за производство электромобилей, однако Tesla не оказалось среди перечисленных Байденом производителей, напоминает Ura.ru.
«Байден держит американцев за дурачков», — отреагировал Маск в соцсети.
По мнению предпринимателя, Байден намеренно умолчал о результатах и достижениях Tesla. Кроме того, Маск назвал американского лидера «марионеткой в человеческом облике», пишет РИА ФАН.
После критики Байдена некоторые пользователи предложили Маску «отправиться в Белый дом», став президентом США.
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