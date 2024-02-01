Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал пересмотреть участие страны в Совете Европы и ЕСПЧ, если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕСПЧАзербайджанПАСЕСовет Европы

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