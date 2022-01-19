ИКАО: самолет Ryanair был посажен в Минске на основе ложной информации

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что самолет Ryanair был вынужден приземлиться в аэропорту Минска в мае 2021 года на основе ложного сообщения об угрозе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий отчет организации.

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Приписать распространение этих сведений какому-либо государству в ИКАО отказались. Как считают в белорусском Минтрансе, данное решение является свидетельством того, что ИКАО приняла доказательства Минска об отсутствии факта перехвата самолета.

Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что таким образом организация соглашается с тем, что белорусские власти не перехватывали самолет.

Лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины—Вильнюс, был посажен в Минске в мае после сообщения о минировании. Позже информация о бомбе не подтвердилась. При этом спецслужбы Белоруссии задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

В Белоруссии назвали материл The New York Times (NYT) о посадке самолета авиакомпании Ryanair информационным вбросом.

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ФОТО: Vostock-photo
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