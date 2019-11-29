ИГ взяло ответственность за крушение вертолетов в Мали

Подразделение террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за столкновение и крушение двух вертолетов в Мали. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что террористы не предоставили доказательств своей причастности.

Вертолеты столкнулись 25 ноября во время военной операции против джихадистов в Мали. Погибли 13 французских военных. В военном ведомстве Франции отказались комментировать заявление террористов.

