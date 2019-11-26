Париж сообщил о гибели 13 французских военных в Мали

Адвокат: прокурор закрыл дело замглавы Росалкогольрегулирования ЦБ предостерёг банки от операций в евро Прокуратура выясняет обстоятельства смерти ребёнка в кафе Новосибирска Не менее 7 погибли, более 300 ранены при землетрясении в Албании Роспотребнадзор советует, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»