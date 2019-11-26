Париж сообщил о гибели 13 французских военных в Мали

26 ноября 201912:16

Елисейский дворец сообщил о гибели 13 французских военнослужащих. Трагедия произошла в Мали в результате инцидента с двумя вертолетами.

Как сообщает France Presse, французские военные погибли во время военной операции против джихадистов. Президент республики Эммануэль Макрон приветствовал «мужество» солдат, «умерших за Францию».

Елисейский дворец выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.


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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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