Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому судну

Атаке подверглось судно Hope Island. Хуситы применили противокорабельные ракеты.

По словам военного представителя движения Яхъи Сарии, также проведены операции против двух израильских судов. Корабли направлялись в порты сектора Газа.

«В ходе операции было выпущено несколько баллистических и крылатых ракет, которые успешно достигли своих целей», - сказал Сариа.

По данным Bloomberg, Москва и Пекин договорились с хуситами о безопасном проходе российских и китайских кораблей через Аденский залив и Красное море, сообщает «Радиоточка НСН».

