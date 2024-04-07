Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому судну

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло ракетные удары по судну Великобритании в Красном море, передает телеканал Al Masirah.

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Атаке подверглось судно Hope Island. Хуситы применили противокорабельные ракеты.

По словам военного представителя движения Яхъи Сарии, также проведены операции против двух израильских судов. Корабли направлялись в порты сектора Газа.

«В ходе операции было выпущено несколько баллистических и крылатых ракет, которые успешно достигли своих целей», - сказал Сариа.

По данным Bloomberg, Москва и Пекин договорились с хуситами о безопасном проходе российских и китайских кораблей через Аденский залив и Красное море, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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