Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому судну
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло ракетные удары по судну Великобритании в Красном море, передает телеканал Al Masirah.
Атаке подверглось судно Hope Island. Хуситы применили противокорабельные ракеты.
По словам военного представителя движения Яхъи Сарии, также проведены операции против двух израильских судов. Корабли направлялись в порты сектора Газа.
«В ходе операции было выпущено несколько баллистических и крылатых ракет, которые успешно достигли своих целей», - сказал Сариа.
По данным Bloomberg, Москва и Пекин договорились с хуситами о безопасном проходе российских и китайских кораблей через Аденский залив и Красное море, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» вернул лидерство в РПЛ после победы над «Балтикой»
- СМИ: звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов
- Тишковец: на следующей неделе в Москву придет июньское тепло
- Буданов признал хорошую защищенность Крымского моста
- Турист из России погиб на турецком курорте Анталья
- В Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских
- Росатом: три сотрудника ЗАЭС пострадали при украинской атаке
- Над Белгородской и Брянской областями сбили 15 украинских беспилотников
- Зеленский заявил о неминуемом поражении Украины без американской помощи
- В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru