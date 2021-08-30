«Ида» оставила без света более полумиллиона жителей США

Урагану присвоена четвертая категория из пяти. Он объявлен одним из сильнейших в истории штата.

Как сообщил ранее глава государства Джо Байден, ураган «Ида», который обрушился на южные районы страны, будет «разрушительным». В настоящее время на побережье Луизианы скорость ветра превышает 240 километров в час.

