«Ида» оставила без света более полумиллиона жителей США
30 августа 202106:03
Более 500 тысяч жителей США остались без электричества в южном американском штате Луизиана, где бушует ураган «Ида», сообщает сайт poweroutage.us.
Урагану присвоена четвертая категория из пяти. Он объявлен одним из сильнейших в истории штата.
Как сообщил ранее глава государства Джо Байден, ураган «Ида», который обрушился на южные районы страны, будет «разрушительным». В настоящее время на побережье Луизианы скорость ветра превышает 240 километров в час.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru