«Ида» оставила без света более полумиллиона жителей США

Более 500 тысяч жителей США остались без электричества в южном американском штате Луизиана, где бушует ураган «Ида», сообщает сайт poweroutage.us.

Байден: Ураган «Ида» будет разрушительным

Урагану присвоена четвертая категория из пяти. Он объявлен одним из сильнейших в истории штата.

Как сообщил ранее глава государства Джо Байден, ураган «Ида», который обрушился на южные районы страны, будет «разрушительным». В настоящее время на побережье Луизианы скорость ветра превышает 240 километров в час.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаСШАУраган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры