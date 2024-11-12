Хуситы заявили об атаке на авианосец США и эсминцы в Красном море
Йеменские хуситы сообщили, что атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» и два эсминца в Аравийском и Красном морях.
Представитель группировки Яхья Сариа заявил, что повстанцы провели две спецоперации, применив ракеты и беспилотники для нанесения ударов. По его словам, пперации, длившиеся восемь часов, были успешными и достигли своих целей.
Сариа также отметил, что хуситы считают США и Великобританию ответственными за эскалацию напряженности в регионе Красного моря.
С начала обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и коммерческие суда, проходящие через Красное море, заявляя, что их действия направлены против целей, связанных с Израилем. В ответ на эти нападения США и их союзники в январе объявили о начале военной операции под названием «Страж процветания» против повстанцев в Йемене и продолжают наносить авиаудары по их позициям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы заявили об атаке на авианосец США и эсминцы в Красном море
- ЕС обсудит передачу Украине замороженных российских активов
- В Молдавии заявили, что упавший беспилотник был российским
- Базы США в Сирии подверглись атакам беспилотника и ракет
- Кадыров призвал усилить контроль за прогулами школьников
- Суд оштрафовал иноагента Камикадзе Ди на 30 тысяч рублей
- Джонсон: Британия может отправить войска в Украину при сокращении помощи Трампа
- Трамп назначил Майка Уолтца советником по нацбезопасности
- В Ульяновской области введут выплаты для студенток, ожидающих ребенка
- СМИ: 12-летнего сына депутата Госдумы Виталия Милонова избили в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru