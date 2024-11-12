Хуситы заявили об атаке на авианосец США и эсминцы в Красном море

Сариа также отметил, что хуситы считают США и Великобританию ответственными за эскалацию напряженности в регионе Красного моря.

С начала обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и коммерческие суда, проходящие через Красное море, заявляя, что их действия направлены против целей, связанных с Израилем. В ответ на эти нападения США и их союзники в январе объявили о начале военной операции под названием «Страж процветания» против повстанцев в Йемене и продолжают наносить авиаудары по их позициям, передает «Радиоточка НСН».

