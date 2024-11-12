Хуситы заявили об атаке на авианосец США и эсминцы в Красном море

Йеменские хуситы сообщили, что атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» и два эсминца в Аравийском и Красном морях.

Представитель группировки Яхья Сариа заявил, что повстанцы провели две спецоперации, применив ракеты и беспилотники для нанесения ударов. По его словам, пперации, длившиеся восемь часов, были успешными и достигли своих целей.

США нанесли удары по передовым складам оружия хуситов в Йемене

Сариа также отметил, что хуситы считают США и Великобританию ответственными за эскалацию напряженности в регионе Красного моря.

С начала обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и коммерческие суда, проходящие через Красное море, заявляя, что их действия направлены против целей, связанных с Израилем. В ответ на эти нападения США и их союзники в январе объявили о начале военной операции под названием «Страж процветания» против повстанцев в Йемене и продолжают наносить авиаудары по их позициям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / YAHYA ARHAB
ТЕГИ:СШААвианосецЙемен

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