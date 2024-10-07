Хуситы заявили о раетном ударе по военным объектам в Тель-Авиве
Вооруженные силы шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующего север Йемена, заявили о нанесении ракетных ударов по военным целям в Тель-Авиве, сообщает «Аль-Масира».
По данным телеканала, хуситы выпустили две ракеты, в том числе гиперзвуковую, по объектам в арабонаселенном районе Яффо.
Представители хуситов сообщили, что в рамках пятого этапа их военной кампании были успешно поражены две цели с использованием ракет «Палестина-2» и «Зу Фикар». Помимо ракетных атак, хуситы применили беспилотники для ударов по Тель-Авиву и Эйлату на юге Израиля.
В заявлении хуситы подчеркнули, что продолжат проводить военные операции против Израиля, а также блокировать Красное и Аравийское моря, чтобы препятствовать движению судов, связанных с Израилем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru