Хуситы заявили о раетном ударе по военным объектам в Тель-Авиве

Вооруженные силы шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующего север Йемена, заявили о нанесении ракетных ударов по военным целям в Тель-Авиве, сообщает «Аль-Масира».

По данным телеканала, хуситы выпустили две ракеты, в том числе гиперзвуковую, по объектам в арабонаселенном районе Яффо.

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Представители хуситов сообщили, что в рамках пятого этапа их военной кампании были успешно поражены две цели с использованием ракет «Палестина-2» и «Зу Фикар». Помимо ракетных атак, хуситы применили беспилотники для ударов по Тель-Авиву и Эйлату на юге Израиля.

В заявлении хуситы подчеркнули, что продолжат проводить военные операции против Израиля, а также блокировать Красное и Аравийское моря, чтобы препятствовать движению судов, связанных с Израилем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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