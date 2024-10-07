Хуситы заявили о раетном ударе по военным объектам в Тель-Авиве

Представители хуситов сообщили, что в рамках пятого этапа их военной кампании были успешно поражены две цели с использованием ракет «Палестина-2» и «Зу Фикар». Помимо ракетных атак, хуситы применили беспилотники для ударов по Тель-Авиву и Эйлату на юге Израиля.

В заявлении хуситы подчеркнули, что продолжат проводить военные операции против Израиля, а также блокировать Красное и Аравийское моря, чтобы препятствовать движению судов, связанных с Израилем, передает «Радиоточка НСН».