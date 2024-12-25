Хуситы заявили о новых атаках на Израиль
Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, сообщило о новой серии атак на Израиль. В заявлении движения указано, что в результате двух военных операций были атакованы цели, включая промышленную зону в Ашкелоне на юге страны.
В пресс-релизе, размещенном в Telegram-канале вооруженных сил хуситов, утверждается, что первая операция была нацелена на цель в районе Яффо близ Тель-Авива. Хуситы заявляют, что операция была успешной и достигла своей цели.
Кроме того, в заявлении говорится, что второй беспилотник был использован для атаки на промышленную зону в Ашкелоне, и также достиг своей цели.
Утром в среду хуситы сообщили об обстреле Тель-Авива с использованием гиперзвуковой ракеты, однако подробности этого инцидента не были раскрыты, передает «Радиоточка НСН».
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