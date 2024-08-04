Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Йеменские ополченцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщил телеканал Al Masirah.

Хуситы нанесли удар по району Эйлата и американскому судну Pumba

Дрон сбили над территорией провинции Саада. Представитель движения заявил, что беспилотник совершал враждебные действия в воздушном пространстве страны.

Также сообщается, что хуситы атаковали американское судно в Аденском заливе.

В конце июля США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в Йемене, напоминает «Радиоточка НСН».

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