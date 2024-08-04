Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
4 августа 202417:23
Йеменские ополченцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщил телеканал Al Masirah.
Дрон сбили над территорией провинции Саада. Представитель движения заявил, что беспилотник совершал враждебные действия в воздушном пространстве страны.
Также сообщается, что хуситы атаковали американское судно в Аденском заливе.
В конце июля США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в Йемене, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru