Хуситы атаковали грузовое судно ВМС США
Йеменское движение «Ансар Алла» сообщило, что нанесло удар по грузовому судно Военно-морских сил США в Аденском заливе.
Удару подверглось судно Ocean Jazz. Корабль атаковали противокорабельными ракетами, написал на своей странице в соцсети X представитель движения Яхья Сариа.
Информации о состоянии судна после атаки нет. Сообщений о жертвах и пострадавших среди американских моряков не поступало.
США и Великобритания 19 января нанесли два удара по объектам хуситов в йеменском городе Ходейда. В тот же день «Ансар Алла» атаковало американский танкер Chem Ranger в Аденском заливе, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: кабмин предложил придумать русскоязычную версию слова «маркетплейс»
- РПЦ раскритиковала логотип 80-летия снятия блокады Ленинграда без креста
- ООН открыла счет в российском банке для операций в рублях
- Бэк-вокалист «Короля и Шута»: Осталась рукопись неизданной песни группы
- Хуситы атаковали грузовое судно ВМС США
- Адвокат Сальникова: Блиновская готова выплатить ФНС только 350 млн рублей
- Маск после посещения Освенцима причислил себя к «вдохновленным евреям»
- В 2023 году в России закрылось рекордно низкое число предприятий
- В школах Саратовской области отменили уроки из-за морозов
- В Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru