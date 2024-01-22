Хуситы атаковали грузовое судно ВМС США

Удару подверглось судно Ocean Jazz. Корабль атаковали противокорабельными ракетами, написал на своей странице в соцсети X представитель движения Яхья Сариа.

Информации о состоянии судна после атаки нет. Сообщений о жертвах и пострадавших среди американских моряков не поступало.

США и Великобритания 19 января нанесли два удара по объектам хуситов в йеменском городе Ходейда. В тот же день «Ансар Алла» атаковало американский танкер Chem Ranger в Аденском заливе, напоминает «Радиоточка НСН».

