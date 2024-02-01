Хуситы атаковали британское судно в Красном море

Военно-морские силы йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) выпустили ракеты в направлении британского торгового судна, написал в своем Telegram-канале официальный представитель движения Яхья Сариа.

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По его словам, британское судно направлялось через Красное море в порт сектора Газа. ВМС хуситов нанесли удар противокорабельными ракетами.

О результатах атаки Сариа не рассказал. Он пообещал продолжить нападения на израильские и западные суда до тех пор, пока бои в секторе Газа не прекратятся.

Лидер «Ансар Алла» Абдель Малек аль-Хуси ранее заявил, что движение мобилизовало и подготовило 600 тысяч человек.

Силы коалиции в составе США и Великобритании 1 февраля нанесли удар по наземной станции управления дронами и десяти беспилотникам хуситов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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