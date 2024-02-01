Хуситы атаковали британское судно в Красном море

По его словам, британское судно направлялось через Красное море в порт сектора Газа. ВМС хуситов нанесли удар противокорабельными ракетами.

О результатах атаки Сариа не рассказал. Он пообещал продолжить нападения на израильские и западные суда до тех пор, пока бои в секторе Газа не прекратятся.

Лидер «Ансар Алла» Абдель Малек аль-Хуси ранее заявил, что движение мобилизовало и подготовило 600 тысяч человек.

Силы коалиции в составе США и Великобритании 1 февраля нанесли удар по наземной станции управления дронами и десяти беспилотникам хуситов, передает «Радиоточка НСН».

