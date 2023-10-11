Художника Павленского приговорили во Франции к шести месяцам тюрьмы

По приговору Павленский также обязуется носить электронный браслет. Подругу россиянина Александру де Таттео также признали виновной, и дали шесть месяцев тюрьмы условно.

В феврале 2020 года Павленский опубликовал секс-видео с политиком Бенджаменом Гриво, который на фоне скандала был вынужден снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

