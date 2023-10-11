Художника Павленского приговорили во Франции к шести месяцам тюрьмы
Российского художника-акциониста Петра Павленского приговорили к шести месяцам тюрьмы во Франции за нарушение «неприкосновенности частной жизни», пишет местное издание Le Figaro.
По приговору Павленский также обязуется носить электронный браслет. Подругу россиянина Александру де Таттео также признали виновной, и дали шесть месяцев тюрьмы условно.
В феврале 2020 года Павленский опубликовал секс-видео с политиком Бенджаменом Гриво, который на фоне скандала был вынужден снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru