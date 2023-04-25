Хуана Гуайдо выслали из Колумбии

По данным издания, политик вылетел в США.

«Хуан Гуайдо ... вылетел из Колумбии около 11 часов вечера рейсом из аэропорта Эльдорадо в Боготе в Майами», — отмечается в сообщении.

Накануне оппозиционер заявил, что покинул Венесуэлу и находится в Колумбии. Гуайдо намеревался запросить встречи с международными делегациями, присутствующими на посвященной политическому кризису в республике конференции в Боготе. Колумбийские власти обязали политика покинуть страну.

В декабре прошлого года парламент Венесуэлы проголосовал за ликвидацию «временного правительства» Гуайдо, в 2019 году объявившим себя главой государства, напоминает RT.

