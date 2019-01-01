Хотела денег и танцевала. СМИ узнали о новой возлюбленной Деппа из России

СМИ узнали некоторые подробности о новой пассии звезды Голливуда Джонни Деппа – русской девушки из Санкт-Петербурга, родившейся в Казахстане. Полина Глен, любительница заводных танцев Go-Go, встретилась с Джеком Воробьём из «Пиратов Карибского моря» на вечеринке в США. Депп сразу же начал ухаживания и, кажется, пара даже готова зарегистрировать брак.

Сайт KP.RU выяснил особенности взросления Полины и чем она занималась до Деппа. В Северную столицу она переехала с семьёй маленьким ребёнком. Родители занимаются бизнесом, у них две квартиры в Московском районе в элитном доме.

Сама Полина училась в обычной школе и увлекалась танцами, а также фортепиано. Многие прочили ей судьбу модели. Но сама Глен жаловалась, что покорить ее сердце так и не смог никто из ухажеров.

Еще в 19 лет девушка публиковала в сети свои желания: «хочу денег, хочу танцевать, хочу работу, хочу тусить, хочу шмотки, хочу шоколадку». В итоге девушка основала в Петербурге свою школу танцев и выиграла много престижных конкурсов, что и позволило ей отправиться за океан. Полина участвовала в танцевальном проекте Playground LA, в России снималась в реалити-шоу «GO GO Girls», в котором заняла второе место.

Все члены семьи Полины отказываются комментировать её взаимоотношения с Деппом. Не говорят на эту тему: старшая замужняя сестра Татьяна, работающая в банке, мать и отец.

