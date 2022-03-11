Президент Хорватии заявил, что упавший беспилотник был запущен с территории Украины
Упавший в одном из районов на окраине Загреба беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины, а вошел в воздушное пространство Хорватии из Венгрии. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции президент республики Зоран Миланович.
«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не заметил?», - передает слова президента ТАСС.
По словам Милановича, в расследовании происшествия примут участие военные службы. По предварительным данным, беспилотник прилетел в Загреб с территории Украины, он упал лишь после того, как у него закончилось топливо.
При этом беспилотник находился в воздушном пространстве Венгрии более 40 минут. Еще семь минут аппарат находился в хорватском воздушном пространстве. Ситуацию в хорватском руководстве оценили как «серьезную».
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявлял, что беспилотный аппарат был произведен в России, однако неизвестно, кто был его владельцем. Данную информацию не подтвердили в Минобороны РФ.
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