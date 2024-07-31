СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе

Командира «Хезболлы» Фуад Шукра погиб в результате израильского удара, сообщил телеканалу Sky News Arabia ливанский источник в органах безопасности.

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СМИ израиля называли Шукра в качестве возможной цели ранее нанесенного удара. Он занимал пост главного военного советника генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.

Тем временем, количество пострадавших при израильском ударе по Бейруту увеличилось до 17 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
ТЕГИ:АвиаударИзраиль

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