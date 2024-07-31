СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе
31 июля 202400:33
Командира «Хезболлы» Фуад Шукра погиб в результате израильского удара, сообщил телеканалу Sky News Arabia ливанский источник в органах безопасности.
СМИ израиля называли Шукра в качестве возможной цели ранее нанесенного удара. Он занимал пост главного военного советника генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.
Тем временем, количество пострадавших при израильском ударе по Бейруту увеличилось до 17 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе
- Госдеп: США не могут самостоятельно гарантировать победу Украины
- СМИ: В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления
- Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью
- СМИ: Израилю не удалось ликвидировать командира «Хезболлы» в Бейруте
- Подоляк заявил о готовности Украины вести мирные переговоры с Россией
- Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту увеличилось до 17 человек
- Крымские энергетики восстановили электроснабжение после аварии в Керчи
- СМИ: ГУР обещало подрывнику из Рязани гражданство Великобритании
- Почти половина граждан США отказалась считать своим долгом помощь Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru