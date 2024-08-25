Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня

Боррель поддержал призыв властей Ливана к немедленному прекращению огня в секторе Газа. По его словам, это позволит избежать риска полномасштабной войны в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье сообщил, что армия страны перехватила ракеты и беспилотники, запущенные ливанским движением «Хезболла».

Ранее Армия обороны Израиля объявила о ликвидации полевого командира ракетных подразделений ливанского движения «Хезболла» Хусейна Али Хусейна, передает «Радиоточка НСН».

