Боррель заявил, что ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня

Ситуация на Ближнем Востоке стала критически опасной для региона и за его пределами, написал на своей странице в соцсети X глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Боррель поддержал призыв властей Ливана к немедленному прекращению огня в секторе Газа. По его словам, это позволит избежать риска полномасштабной войны в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье сообщил, что армия страны перехватила ракеты и беспилотники, запущенные ливанским движением «Хезболла».

Ранее Армия обороны Израиля объявила о ликвидации полевого командира ракетных подразделений ливанского движения «Хезболла» Хусейна Али Хусейна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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