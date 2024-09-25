«Хезболла» подтвердила гибель своего высокопоставленного командира

Ливанское движение «Хезболла» подтвердило в Telegram гибель высокопоставленного командира Ибрагима Кубейси.

Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие

Это случилось во время удара армии Израиля по Бейруту.

Ранее израильская армия начала новую волну атаки на объекты движения «Хезболла» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
ТЕГИ:ИзраильЛиван

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