«Хезболла» опровергла сообщения о гибели своего командира

Ливанское движение «Хезболла» опровергла информацию о гибели своего командира Фуада Шукра, пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление движения.

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В «Хезболле» назвали сообщения о гибели Шукра сфабрикованными.

«Эта история полна лжи и абсолютно не соответствует действительности», - сказано в заявлении управления по связям с с общественностью «Хезболлы».

О гибели Шукры писала американская газета Wall Street Journal. Издание утверждало, что командира ликвидировали израильские военные, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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