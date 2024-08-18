«Хезболла» опровергла сообщения о гибели своего командира
18 августа 202416:59
Ливанское движение «Хезболла» опровергла информацию о гибели своего командира Фуада Шукра, пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление движения.
В «Хезболле» назвали сообщения о гибели Шукра сфабрикованными.
«Эта история полна лжи и абсолютно не соответствует действительности», - сказано в заявлении управления по связям с с общественностью «Хезболлы».
О гибели Шукры писала американская газета Wall Street Journal. Издание утверждало, что командира ликвидировали израильские военные, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru