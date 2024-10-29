«Хезболла» назначила новым генеральным секретарем Наима Касема

Новым генеральным секретарем ливанского движения «Хезболла» избран Наим Касем. Об этом говорится в заявлении пресс-службы движения.

«Законодательный совет... избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит... нести наше знамя», — указали в организации.

Прежде Касем занимал пост первого заместителя генсека движения.

Ранее стало известно, что израильская армия ликвидировала Хашема Сафиеддина, преемника погибшего генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, и командующего разведывательным штабом движения Али Хусейна Хазима.

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ФОТО: РИА Новости
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