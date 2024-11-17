«Хезболла» атаковала военные базы Израиля в районе Хайфы

Бойцы ливанского движения «Хезболла» ударили по пяти военным базам Израиля, которые находятся в районе Хайфы, сообщает пресс-служба движения.

Ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности к прекращению огня

Под огнем оказались базы ВВС и ВМС. Среди атакованных объектов — база «Нишер», которая располагает хранилищами газа и активно используется в интересах израильских военных.

Ранее армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/Hezbollah_ru
ТЕГИ:ИзраильЛиван

Горячие новости

Все новости

партнеры