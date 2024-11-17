«Хезболла» атаковала военные базы Израиля в районе Хайфы
17 ноября 202404:04
Бойцы ливанского движения «Хезболла» ударили по пяти военным базам Израиля, которые находятся в районе Хайфы, сообщает пресс-служба движения.
Под огнем оказались базы ВВС и ВМС. Среди атакованных объектов — база «Нишер», которая располагает хранилищами газа и активно используется в интересах израильских военных.
Ранее армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru