«Хезболла» атаковала центр подготовки командования ЦАХАЛ в Израиле

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по центру подготовки командования ЦАХАЛ и городам Хайфа и Цхат в Израиле. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщила пресс-служба организации.

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База подготовки командования ЦАХАЛ расположена на западе Тивериадского озера. В движении заявили, что выпустили по объекту «серию ракет». Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Также «Хезболла» нанесла серию ударов по городам Хайфа и Цхат. Под обстрел также попала военная база «Филун».

Пресс-служба израильской армии 14 октября сообщила о ликвидации одного из командиров противотанкового комплекса «Хезболлы» Мухаммада Камаля Наима, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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