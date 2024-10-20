«Хезболла» атаковала центр подготовки командования ЦАХАЛ в Израиле
Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по центру подготовки командования ЦАХАЛ и городам Хайфа и Цхат в Израиле. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщила пресс-служба организации.
База подготовки командования ЦАХАЛ расположена на западе Тивериадского озера. В движении заявили, что выпустили по объекту «серию ракет». Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.
Также «Хезболла» нанесла серию ударов по городам Хайфа и Цхат. Под обстрел также попала военная база «Филун».
Пресс-служба израильской армии 14 октября сообщила о ликвидации одного из командиров противотанкового комплекса «Хезболлы» Мухаммада Камаля Наима, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о трехкратном росте товарооборота между Россией и ОАЭ
- ЦИК Молдавии: референдум о евроинтеграции состоялся
- «Хезболла» атаковала центр подготовки командования ЦАХАЛ в Израиле
- Spiegel: Ельцин просил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе
- В Москве представили сказочный приключенческий фильм «Огниво»
- На Кубе возобновилась работа основной теплоэлектростанции
- Украинский беспилотник атаковал здание администрации в Запорожской области
- В МИД допустили скорую отмену роуминга между Россией и Белоруссией
- Times: Британия и ФРГ заключат «историческую» военную сделку
- Роулинг заявила, что дважды отказалась от дворянского титула
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru