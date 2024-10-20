«Хезболла» атаковала центр подготовки командования ЦАХАЛ в Израиле

База подготовки командования ЦАХАЛ расположена на западе Тивериадского озера. В движении заявили, что выпустили по объекту «серию ракет». Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Также «Хезболла» нанесла серию ударов по городам Хайфа и Цхат. Под обстрел также попала военная база «Филун».

Пресс-служба израильской армии 14 октября сообщила о ликвидации одного из командиров противотанкового комплекса «Хезболлы» Мухаммада Камаля Наима, отмечает «Радиоточка НСН».

