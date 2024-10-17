ЦАХАЛ: Идет проверка информации о ликвидации главы политбюро ХАМАС

Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) проводит проверку информации о том, был ли глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских группировок в ходе одной из последних операций в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Там отметили, что в ходе операций ЦАХАЛ в Газе были ликвидированы три бойца. Согласно данным, есть вероятность того, что одним из них был Яхья Синвар.