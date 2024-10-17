ЦАХАЛ: Идет проверка информации о ликвидации главы политбюро ХАМАС

Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) проводит проверку информации о том, был ли глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских группировок в ходе одной из последних операций в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Там отметили, что в ходе операций ЦАХАЛ в Газе были ликвидированы три бойца. Согласно данным, есть вероятность того, что одним из них был Яхья Синвар.

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До этого в ЦАХАЛ сообщили, что силы ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС, которые, по информации израильских военных, действовали в здании школы на севере Газы.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС долгие годы готовилось к войне с Израилем, «получая средства от Ирана». Отмечалось, что представители движения строили сотни километров тоннелей и подземные заводы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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