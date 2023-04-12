Херш обвинил Зеленского в незаконном присвоении выделенных Украине средств

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение присвоили себе не менее 400 млн долларов, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идёт о средствах, которые были переданы Украине для закупки дизельного топлива.



«По одной из оценок аналитиков ЦРУ США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 млн долларов», - уточнил Херш.

