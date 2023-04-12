Херш обвинил Зеленского в незаконном присвоении выделенных Украине средств
12 апреля 202315:21
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение присвоили себе не менее 400 млн долларов, сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт о средствах, которые были переданы Украине для закупки дизельного топлива.
«По одной из оценок аналитиков ЦРУ США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 млн долларов», - уточнил Херш.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru