Херш обвинил Зеленского в незаконном присвоении выделенных Украине средств

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение присвоили себе не менее 400 млн долларов, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идёт о средствах, которые были переданы Украине для закупки дизельного топлива.

«По одной из оценок аналитиков ЦРУ США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 млн долларов», - уточнил Херш.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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