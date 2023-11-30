Будущая глава МИД Аргентины объявила об отказе вступать в БРИКС
Сторонник победившего на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея и будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино заявила, что республика не будет становиться частью БРИКС.
«Мы не войдем в БРИКС», — написала политик на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Ранее Мондино утверждала, что Буэнос-Айрес не будет разрывать отношений с Москвой. Для этого должна произойти «чрезвычайно серьезная ситуация», говорила она.
В Аргентине 19 ноября прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал ультраправый политик Хавьер Милей.
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на сотрудничество с новым главой Аргентины, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru