Будущая глава МИД Аргентины объявила об отказе вступать в БРИКС

«Мы не войдем в БРИКС», — написала политик на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ранее Мондино утверждала, что Буэнос-Айрес не будет разрывать отношений с Москвой. Для этого должна произойти «чрезвычайно серьезная ситуация», говорила она.

В Аргентине 19 ноября прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал ультраправый политик Хавьер Милей.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия настроена на сотрудничество с новым главой Аргентины, отмечает «Радиоточка НСН».

