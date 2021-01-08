Хаменеи запретил ввоз в Иран американских и британских вакцин от COVID-19
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал позорной ситуацию с коронавирусом в Великобритании и США, сообщает РИА Новости.
Хаменеи отметил, что высокая смертность от COVID-19 в этих странах не позволяет доверять британским и американским вакцинам, поэтому их ввоз в Иран запрещен.
«К ним нет доверия. В некоторых случаях они хотят испытать вакцину на других, посмотреть, действует она или нет», - подчеркнул Хаменеи.
Ранее Иран объявил о старте клинических испытаний двух вакцин от COVID-19 собственного производства, сообщает RT. Официальный представитель Организации продовольствия и лекарственных препаратов при Минздраве страны Киануш Джаханпур рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила восемь иранских препаратов в список кандидатных.
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