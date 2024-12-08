Войска Израиля вошли в буферную зону в Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула силы в буферной зоне на границе с Сирией и «ряде других мест», чтобы «обеспечить безопасность поселений Голанских высот». Об этом пишет The Times of Israel.
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что израильская сторона не собирается вмешиваться во внутренние события в Сирии. В том же сообщении указано, что армия Израиля «будет продолжать свои действия столько, сколько потребуется, чтобы сохранить буферную зону».
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху приветствовал свержение Башара Асада в Сирии. Падение сирийского президента, добавил политик, привело к разрушению одного из центральных блоков «иранской оси зла».
Он также выразил мнение, согласно которому свою роль в свержении режима Башара Асада сыграло и упорное противостояние Израиля ливанской «Хезболле». Нетаньяху подчеркнул, что именно он отдал приказ ЦАХАЛ взять под контроль буферную зону на Голанских высотах.
8 декабря МИД РФ сообщил, что Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул Сирию. К настоящему моменту его судьба и место нахождения неизвестны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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