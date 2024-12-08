Войска Израиля вошли в буферную зону в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула силы в буферной зоне на границе с Сирией и «ряде других мест», чтобы «обеспечить безопасность поселений Голанских высот». Об этом пишет The Times of Israel.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что израильская сторона не собирается вмешиваться во внутренние события в Сирии. В том же сообщении указано, что армия Израиля «будет продолжать свои действия столько, сколько потребуется, чтобы сохранить буферную зону».