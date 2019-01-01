Хаменеи отказался от переговоров с США

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи отказался от переговоров с правительством США по спорным вопросам, передает «Синьхуа».

Ранее стало известно, что США хотят провести переговоры с Ираном по поводу «оборонительного оружия» и сокращения количества ракет

«В связи с этим, переговоры /по этим вопросам/, по своей сути, ошибочны», заявил Хаменеи.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Также Вашингтон направил к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков.

79-летний Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи — иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана (1981—1989), один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.

