СМИ: Израиль отменил операцию по ликвидации лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля отказалась от операции по ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, опасаясь гибели заложников. Об этом пишет портал N12 со ссылкой на источники.

По данным издания, Синвар находится в подземных тоннелях под сектором Газа. Израильские военные ранее имели возможность ликвидировать главу политбюро ХАМАС, однако не провели операцию из-за риска убить заложников, находившихся в том же комплексе. Как отмечает N12, Синвар якобы часто находится рядом с захваченными, чтобы минимизировать риск ракетной атаки.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что глава политбюро ХАМАС решил срочно сменить укрытие после гибели лидера движения «Хезболлах» Хасана Насруллы в Ливане.

Между тем в ХАМАС осудили убийство Насруллы, назвав происшествие терактом и обвинив в нем власти Израиля. Палестинское движение заявило, что объединяется с «Хезболлах» против общего врага, пишет Ura.ru.

