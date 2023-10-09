ХАМАС заявило о гибели четырех израильских пленных при ударах по сектору Газа
9 октября 202313:24
К движении ХАМАС сообщили о гибели четырех израильских пленных при ударах Израиля по сектору Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление палестинцев.
Кроме того, сообщается о гибели двух бойцов бригад «Аль-Кассам», пленивших израильтян.
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что страны Персидского залива, за исключением Катара, помогут Израилю в борьбе с ХАМАС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru