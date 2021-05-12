ХАМАС: запущено более 200 ракет по израильским городам
Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о новом ракетном обстреле израильских городов, пишет портал Dunya Al Watan.
100 ракет выпущены в сторону израильского Беэр-Шева. Еще 110 - в сторону Тель-Авива и аэропорт Бен-Гурион.
Ранее ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Гиваитаме, это пригород Тель-Авива. Произошло прямое попадание одной из ракет в жилой дом.
Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.
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