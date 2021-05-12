ХАМАС: запущено более 200 ракет по израильским городам

100 ракет выпущены в сторону израильского Беэр-Шева. Еще 110 - в сторону Тель-Авива и аэропорт Бен-Гурион.

Ранее ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Гиваитаме, это пригород Тель-Авива. Произошло прямое попадание одной из ракет в жилой дом.

Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Столкновения с полицией перешли в массовые беспорядки. Эти столкновения стали крупнейшими за последние годы.

