ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет

С начала операции палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по Израилю было выпущено около 4,5 тысячи ракет, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представитель ХАМАС сообщил о пленных с российским гражданством

Днем ранее сообщалось, что по Израилю выпустили 3 тысячи 284 ракеты.

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильХамасСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры