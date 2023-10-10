ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет
10 октября 202305:32
С начала операции палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по Израилю было выпущено около 4,5 тысячи ракет, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Днем ранее сообщалось, что по Израилю выпустили 3 тысячи 284 ракеты.
Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru