ХАМАС подтвердил гибель командира группировки в Ливане
Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одного из командиров группировки, в Сидоне на юге Ливана Мухаммеда Шахина. В Telegram-канале ХАМАС говорится, что Шахин занимал «высокие посты» в группировке.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что он погиб в результате нанесенного авиаудара. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что Шахин планировал нанести удар по территории Израиля со стороны Ливана.
Несмотря на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением в секторе Газа, Израиль продолжает наносить удары по членам ХАМАСА за пределами анклава.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова, которого боевики взяли в плен 7 октября 2023 года и все это время удерживали в секторе Газа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области подожгли машину, инсценировав атаку дрона
- ХАМАС подтвердил гибель командира группировки в Ливане
- СМИ: Сотрудники зоопарка в Китае нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр
- Джулианна Мур заявила о запрете своей книги в школах при Пентагоне
- Патрушев предрек странам Запада раскол на три группы
- Два человека погибли в провалившемся под лед автомобиле в Приморье
- Во Франции возмутились массажем и кремами для заключенных на 14 февраля
- Зеленский: Визит Келлога на Украину ожидается 20 февраля
- Юрист напомнил работодателям о наказании за отказ от индексации зарплат
- В Петербурге мужчина с пистолетом украл из магазина деньги и цветы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru