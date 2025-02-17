ХАМАС подтвердил гибель командира группировки в Ливане

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одного из командиров группировки, в Сидоне на юге Ливана Мухаммеда Шахина. В Telegram-канале ХАМАС говорится, что Шахин занимал «высокие посты» в группировке.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что он погиб в результате нанесенного авиаудара. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что Шахин планировал нанести удар по территории Израиля со стороны Ливана.