ХАМАС подтвердил гибель командира группировки в Ливане

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одного из командиров группировки, в Сидоне на юге Ливана Мухаммеда Шахина. В Telegram-канале ХАМАС говорится, что Шахин занимал «высокие посты» в группировке.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что он погиб в результате нанесенного авиаудара. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что Шахин планировал нанести удар по территории Израиля со стороны Ливана.

ХАМАС освободило россиянина Труфанова и двух других заложников

Несмотря на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением в секторе Газа, Израиль продолжает наносить удары по членам ХАМАСА за пределами анклава.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова, которого боевики взяли в плен 7 октября 2023 года и все это время удерживали в секторе Газа.



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