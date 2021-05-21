ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера «Бригад» Абу Убейда.
По его словам, подготовка к удару была приостановлена в связи с грядущим перемирием. Убейд отметил, что вариант нанесения такого удара все еще может быть рассмотрен до вступления перемирия в силу.
Ранее Израильский кабинет по вопросам безопасности одобрил решение о прекращении огня против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По данным местных СМИ, одностороннее прекращение огня будет начато в 02:00 пятницы.
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