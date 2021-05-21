ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю

По его словам, подготовка к удару была приостановлена в связи с грядущим перемирием. Убейд отметил, что вариант нанесения такого удара все еще может быть рассмотрен до вступления перемирия в силу.

Ранее Израильский кабинет по вопросам безопасности одобрил решение о прекращении огня против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По данным местных СМИ, одностороннее прекращение огня будет начато в 02:00 пятницы.

