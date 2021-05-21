ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю

Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера «Бригад» Абу Убейда.

Глава МИД Палестины счел решение Израиля прекратить огонь «недостаточным»

По его словам, подготовка к удару была приостановлена в связи с грядущим перемирием. Убейд отметил, что вариант нанесения такого удара все еще может быть рассмотрен до вступления перемирия в силу.

Ранее Израильский кабинет по вопросам безопасности одобрил решение о прекращении огня против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. По данным местных СМИ, одностороннее прекращение огня будет начато в 02:00 пятницы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаХамас
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