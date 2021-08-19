Хакеры украли данные пользователей T-Mobile

В списке жертв оказались как действующие, так и бывшие клиенты, а также те кто только подал заявку на обслуживание. Хакерам стали доступны имена пользователей, даты рождения, номера социального страхования и водительских прав.

Также по данным T-Mobile, в руках злоумышленников оказались такие данные, как номера телефонов и PIN-коды 850 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось о том, что группа хакеров из России выложила в открытый доступ данные 1 млн кредитных карт, принадлежащих гражданам США и других стран.

