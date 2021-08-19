Хакеры украли данные пользователей T-Mobile
Сотовый оператор T-Mobile в США заявил о том, что киберпреступники украли у него данные 47,8 млн человек.
В списке жертв оказались как действующие, так и бывшие клиенты, а также те кто только подал заявку на обслуживание. Хакерам стали доступны имена пользователей, даты рождения, номера социального страхования и водительских прав.
Также по данным T-Mobile, в руках злоумышленников оказались такие данные, как номера телефонов и PIN-коды 850 тыс. пользователей.
Ранее сообщалось о том, что группа хакеров из России выложила в открытый доступ данные 1 млн кредитных карт, принадлежащих гражданам США и других стран.
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