Хакеры помешали голландскому музею приобрести картину Констебля

Директор Арнауд Оддинг сообщил, что музей обдумывает дальнейшие шаги по выходу из щекотливой ситуации.

О покупке картины Констебля «Вид на Хэмпстед-Хит в направлении Харроу» представители музея Твенте договорились с британским арт-дилером после Европейской ярмарки изящных искусств в Нидерландах. По итогам переговоров стороны сошлись в цене в 2,85 миллиона евро (около 3,1 миллиона долларов).

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, почему не поверил в спонтанность кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

