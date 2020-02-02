Хакеры помешали голландскому музею приобрести картину Констебля
Хакеры помешали покупке картины художника Джона Констебля нидерландским государственным музеем Твенте у британского арт-дилера. Преступники похитили порядка трех миллионов долларов, сообщает NL Times.
Музей перевел деньги на банковский счет в Гонконге. Его номер был получен по электронной почте. Когда дилер заявил, что не получил деньги за картину, выяснилось, что реквизиты направили хакеры. Стороны сделки обвинили в пропаже денег друг друга. Началось судебное разбирательство, которое выиграл арт-дилер. Суд согласился с его адвокатом в том, что музей должен был проверить реквизиты перед переводом денег.
Директор Арнауд Оддинг сообщил, что музей обдумывает дальнейшие шаги по выходу из щекотливой ситуации.
О покупке картины Констебля «Вид на Хэмпстед-Хит в направлении Харроу» представители музея Твенте договорились с британским арт-дилером после Европейской ярмарки изящных искусств в Нидерландах. По итогам переговоров стороны сошлись в цене в 2,85 миллиона евро (около 3,1 миллиона долларов).
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