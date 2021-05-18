CNBC: Хакеры, взломавшие Colonial Pipeline, получили от компаний не менее 90 млн долларов

Телеканал отмечает, что за последние девять месяцев жертвами киберпреступников стали 47 компаний. За восстановление доступа к внутренним системам хакеры в среднем получали 1,9 млн долларов в форме криптовалюты Bitcoin.

При этом часть транзакций на счета DarkSide могли быть скрыты, поэтому сумму в 90 млн, по данным CNBC, можно взять в качестве нижнего порога от общей суммы выгоды, полученной кибермошенниками.

В пятницу 14 мая сообщалось, что Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам из Восточной Европы около 5 млн долларов. В этот же день трубопровод восстановил свою деятельность.

