CNBC: Хакеры, взломавшие Colonial Pipeline, получили от компаний не менее 90 млн долларов

Группа хакеров из Восточной Европы DarkSide, которая, по предварительным данным администрации США, виновата во взломе систем трубопроводной компании Colonial Pipeline, получила около 90 млн долларов за всё время своей деятельности. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Телеканал отмечает, что за последние девять месяцев жертвами киберпреступников стали 47 компаний. За восстановление доступа к внутренним системам хакеры в среднем получали 1,9 млн долларов в форме криптовалюты Bitcoin.

При этом часть транзакций на счета DarkSide могли быть скрыты, поэтому сумму в 90 млн, по данным CNBC, можно взять в качестве нижнего порога от общей суммы выгоды, полученной кибермошенниками.

В пятницу 14 мая сообщалось, что Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам из Восточной Европы около 5 млн долларов. В этот же день трубопровод восстановил свою деятельность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАХакерыТрубопровод
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