Гуцул: В Гагаузии банковские карты «Мир» планируется начать выдавать с 1 мая
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью телеканалу GRT заявила, что в регионе будут работать банковские карты «Мир».
По её словам, выдачу банковских карт планируется начать с 1 мая.
«Это всё реально. Это всё будет работать», - заключила Гуцул.
Ранее все кредитные учреждения Киргизии перестали обслуживать карты «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам представителя межбанковского процессингового центра республики, данная мера принята с целью недопущения попадания киргизских банков под вторичные санкции США и ЕС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru