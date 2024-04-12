Гуцул: В Гагаузии банковские карты «Мир» планируется начать выдавать с 1 мая

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью телеканалу GRT заявила, что в регионе будут работать банковские карты «Мир».

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По её словам, выдачу банковских карт планируется начать с 1 мая.

«Это всё реально. Это всё будет работать», - заключила Гуцул.

Ранее все кредитные учреждения Киргизии перестали обслуживать карты «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам представителя межбанковского процессингового центра республики, данная мера принята с целью недопущения попадания киргизских банков под вторичные санкции США и ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияБанковские КартыКарта Мир

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