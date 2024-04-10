Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о финансировании партии «Шор»
Главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул предъявили обвинение по делу о нарушениях при финансировании запрещенной в республике партии «Шор». Об этом со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру сообщает информационный портал Noi.
Уточняется, что дело о «Незаконном финансировании бывшей политической партии «Шор» было открыто два года назад, Гуцул предъявили окончательное обвинение в соучастии.
«Уголовное преследование завершено и находится на стадии представления материалов обвинения стороне защиты. После завершения этого этапа уголовное дело будет направлено в суд», - говорится в публикации.
Ранее глава Молдавии Майя Санду отказалась от подписания декрета, назначающего Гуцул членом правительства республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru