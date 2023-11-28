Гутерриш: Антарктида «пробуждается» из-за климатического хаоса

Антарктида это «спящий гигант», который пробуждается из-за таяния льдов, вызванного климатическим хаосом, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который там побывал.

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По его словам, в сентябре площадь льда Антарктиды была на 1,5 млн кв. км меньше, чем в среднем бывает в это время года. «Что происходит в Антарктиде, не остается в Антарктиде. Мы живем во взаимосвязанном мире», сказал глава международной организации.

Он указал, что последствия вызванного ростом температуры таяния льдов угрожают прибрежным населенным пунктам во всем мире, а также «продовольственной и водной безопасности».

Ранее в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института заявили, что в Антарктиде был зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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